Лондон, 3 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Забастовки медицинских работников в Великобритании могут привести к отмене в декабре 140 тысяч операций и приемов у врача, пишет газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Журналисты издания сообщают, что из-за забастовки медиков многим пациентам придется дожидаться помощи несколько месяцев, учитывая, что в листе ожидания уже находятся около 7,1 млн человек. Намеченные на 15 и 20 декабря забастовки 100 тыс. членов Королевского колледжа медсестринского дела лишь усугубят ситуацию, отмечает издание.

По информации The Times, британский профсоюз пытаются уговорить не распространять забастовки на отделения неотложной помощи. Пока Королевский колледж медсестринского дела отказался дать гарантии работы в обычном режиме родильных и операционных палат. По последним данным, в штатном режиме точно продолжат функционировать отделения интенсивной терапии, службы диализа и химиотерапии.

Протестующие медики в Великобритании требуют повышения заработной платы на фоне рекордных темпов роста инфляции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Telegraph написала о многотысячных забастовках работников целого ряда сфер в Великобритании, которые приведут к перебоям в работе множества учреждений и вызовут проблемы для миллионов людей в стране.

Читайте также: Великобритании предсказали многотысячные забастовки и сползание в хаос