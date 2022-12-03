Анкара, 3 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Создание 30-километровой линии безопасности вдоль своих южных границ будет завершено Турцией. Об этом 3 декабря заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии открытия промышленных объектов в городе Шанлыурфа, трансляцию которой вёл телеканал ТРТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мы не допустим создания террористического коридора у своих границ. Мы обязательно завершим создание 30-километровой линии безопасности вдоль своих южных границ», — сказал он.

Также Эрдоган подчеркнул, что Анкара, несмотря ни на что, не откажется от таких своих планов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир написал, что в стране проведены испытания национальной системы вертикального пуска ракет MIDLAS, разработчиком которой является Roketsan.