Тбилиси, 3 декабря, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Офис правящей партии «Грузинская мечта» 3 декабря обступили сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, требуя его освобождения из-под стражи. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным журналистов, протестующие собрались на площади Орбелиани и оттуда прошли колонной к офису «Мечты». Акция проходит под лозунгом «Свободу Мише». Сообщается, что на место прибыло большое количество сотрудников полиции.

Акцию объявил один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили. Журналисты отмечают, что в ней участвуют активисты и сторонники ЕНД.

Напомним, Саакашвили является основателем «Нацдвижения», и данная партия была правящей до 2012 года, пока не проиграла выборы «Грузинской мечте». Саакашвили после этого бежал из страны и был лишён грузинского гражданства. Когда он вернулся в Грузию, то был задержан 1 октября 2021 года и помещён в тюрьму, так как его заочно признали виновным в ряде преступлений. С мая 2022 года он находится в больнице из-за проблем со здоровьем.