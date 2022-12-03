Берлин, 3 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Продолжающийся поток беженцев с Украины не радует Европу. В ряде стран ЕС уже «стонут» от наплыва украинцев. Зима станет сложной и даже драматичной для них, заявил немецкий политик — председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«Приемные центры в Германии переполнены, муниципалитеты стонут. <…> Мы должны быть готовы к тому, что этой зимой в ЕС приедет большое количество украинцев — и многие из них также в Германию. Я боюсь, что мы увидим драматическую зиму беженцев», — приводит слова Вебера немецкая газета Welt am Sonntag.

Как отметил политик, такая же ситуация наблюдается в других странах Евросоюза — в Бельгии, Австрии, Нидерландах. Для размещения украинских беженцев в Германии придется открывать все больше спортивных залов, что ограничит возможность для занятий спортом школьников и спортсменов. При этом федеральное правительство «просто игнорирует эти проблемы», считает Вебер.

Как сообщало ИА REGNUM, о наплыве беженцев и о том, что Европе надо готовиться к новой их волне, заявил 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.