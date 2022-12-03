Багдад, 3 декабря, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Парламент Ирака утвердил 3 декабря кандидатуры двух министров, завершив формирование нового правительства, возглавляемого Мухаммедом ас-Судани, передает Al Sumaria.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

В парламенте Ирака заявили, что депутаты абсолютным большинством утвердили Бенкина Абдаллу Рикани на пост министра строительства, жилищного хозяйства и муниципалитетов, а Низара Мухаммеда Саида — на пост министра окружающей среды.

Таким образом, все должности в кабмине Ирака распределены и новое правительство сформировано.

Напомним, парламент Ирака 13 октября избрал новым президентом страны Абдель Латифа Рашида. Он назначил премьер-министра и поручил ему сформировать новое правительство.