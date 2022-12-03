Саратов, 3 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате столкновения автобуса с опорой освещения в Саратове выросло до 11 человек. Об этом 3 декабря сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

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«Пострадали 11 человек. Погибших нет, детей нет. Предварительно, один — в тяжелой степени, восемь человек — в средней степени тяжести. Два человека — в удовлетворительном состоянии», — сообщил Костин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в ДТП произошло в 12:20 по местному времени (11:20 мск) в Кировском районе Саратова на улице Большая Горная. Водитель автобуса №11 протаранил опору освещения. Причиной аварии назван отказ тормозов.