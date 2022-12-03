Киев, 3 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Изюме Харьковской области Украины продолжают избавляться от «русского наследия». Так, власти города приняли решение переименовать ряд улиц и площадей, дав им названия террористов и националистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Как сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин, заседание топонимической комиссии состоялось 2 декабря.

«Переименованы двадцать два топонима города», ― написал глава городской администрации в соцсети.

Теперь улица Московская станет улицей Ивана Мазепы, улица Пушкинская ― улицей Степана Бандеры, улица Суворова ― улицей Семена Петлюры, площадь Революции переименовали в площадь Героев Крут.

Кроме того, улица Ломоносова будет названа в честь Романа Ратушного, а улица Тургенева ― в честь известного чеченского террориста, главаря так называемой «республики Ичкерия» (орагниазция, деятельность которой запрещена в РФ) Джохара Дудаева.

Документы о переименовании направлены на утверждение главе военной администрации региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае на Украине была запущена петиция за переименование улиц, названных в честь русских классиков. Так, её авторы предлагали переименовать все улицы, названные в честь русского поэта Александра Пушкина, в честь американского писателя Стивена Кинга, поддержавшего киевский режим.

Напомним, активная борьба с советским наследием началась на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В его рамках в стране начали повально сносить памятники советским писателям, политическим деятелям, переименовывать улицы.