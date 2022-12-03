Париж, 3 декабря, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Министр транспорта Франции Клеман Бон на фоне мобилизации контролеров железнодорожной компании призвал 3 декабря к «коллективной ответственности», чтобы избежать забастовок в конце года, передает BFM TV.

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

Клеман Бон в кулуарах торжественного открытия здания в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль призвал «работать в ближайшие дни, чтобы избежать забастовок».

«Я сделаю всё на своём уровне», — пообещал министр.

«Наша страна переживает непростой период, что касается энергетики, покупательной способности, это чувствуют все. Я, конечно, надеюсь, что этих забастовок удастся избежать. Я считаю, что французам не нужны трудные моменты в дополнение к сложному периоду», — заявил французский министр.

Напомним, во Франции проходит трехдневная забастовка сотрудников Французских железных дорог (SNCF). В эти выходные отменено 60% маршрутов общественного транспорта и междугородних перевозок. Еще одна забастовка запланирована на следующую среду, 7 декабря.