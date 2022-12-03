Краматорск, ДНР, 3 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Два пункта дислокации иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, уничтожили российские военные в ходе спецоперации, сообщил 3 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Удар по наёмникам был нанесён в районе города Краматорска (ДНР).

Кроме того, в районе населённого пункта Каленики (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Игорь Конашенков «В районах населённых пунктов Табаевка Харьковской области и Приморское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ».

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