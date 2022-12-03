Степанакерт, 3 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, была заблокирована гражданами Азербайджана, что создаёт критическую ситуацию в медицинской сфере. Об этом говорится в заявлении пресс-службы минздрава Арцаха, обнародованном 3 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Закрытие Азербайджаном автомагистрали Степанакерт — Горис серьёзным образом нарушает международные гуманитарные права и направлено на создание гуманитарной катастрофы в Арцахе», — говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что теперь невозможно доставлять в Нагорный Карабах медицинские инструменты и лекарства. Также заблокирована возможность отправлять тяжелобольных в Армению.

Минздрав призывает международное сообщество добиться того, чтобы урегулировать ситуацию.

Напомним, о блокировании дороги Степанакерт — Горис в Нагорном Карабахе сообщили 3 декабря. Это единственный путь соединяющий республику с Арменией. Он действует с августа 2022 года, когда был закрыт Лачинский коридор.