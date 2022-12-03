Москва, 3 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Безуспешные попытки вооружённых формирований киевского террористического режима восстановить своё положение на донецком направлении были остановлены Вооружёнными силам (ВС) РФ. Об этом 3 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны указал, что в результате этого было уничтожено до 60 киевских нацистов, а также два танка и пять боевых бронированных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, попытки атак киевских боевиков на южнодонецком направлении были остановлены российской штурмовой авиацией и артиллерией.