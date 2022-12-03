Донецк, 3 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 около города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга 3 декабря.

Af.mil Ми-8

«Истребительной авиацей ВСК России в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сказал он.

Ранее в ходе брифинга также сообщалось, что ВС России отразили попытки киевских боевиков провести атаку на южно-донецком направлении.