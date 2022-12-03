Москва, 3 декабря, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил (ВС) России в течение суток сбили десять беспилотников ВСУ и восемь реактивных снарядов, запущенных системами залпового огня. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters Беспилотный летательный аппарат

Сообщается, что беспилотники были сбиты возле населённых пунктов Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка в ДНР, а также в районе Голиково в ЛНР.

Кроме того, российские средства ПВО успешно перехватили восемь реактивных снарядов систем HIMARS и «Ольха». Противник их запустил по населённым пунктам Попасная и Лисичанск в ЛНР, а также по Новопетриковке, Волновахе и Куйбышево в ДНР.

Стоит отметить, что, согласно данным Минобороны, в ходе спецоперации по денацификации Украины были сбиты 2609 беспилотников.