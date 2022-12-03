Москва, 3 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Потолок цены на нефть в 60 долларов негативно скажется на России, стратегических партнерах и в целом на всем мире, считает лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Среди российских экономистов уже звучат мнения, что предлагаемые Евросоюзом 60 долларов за баррель — «очень хорошая цена». Мол, надо соглашаться. Категорически — нет. Ни в коем случае», — отметил Нечаев в телеграм-канале.

По его мнению, если Россия сегодня согласится на потолок в 60 долларов, завтра будет 55, послезавтра — 40, а потом и до 10 дойдём.

«Дадим палец — руку откусят. Знаем мы этих европейских «партнёров». Шакалы хотят есть медведя по частям», — убежден парламентарий.

От управляемых цен на нефть пострадает весь мир, не только Россия, понесут убытки наши стратегические партнёры, которые тоже хотят торговать по рыночным ценам, добавил Нечаев.

«На пороговые цены вестись нельзя ни в коем случае. Иначе мы будем как лягушка в кипятке, который постепенно будет подогревать Запад. Закончится это катастрофой для всех крупных поставщиков нефти, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак», — заключил Нечаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, постпреды государств — членов Евросоюза достигли соглашения по уровню лимита цен на российскую нефть, перевозимую по морю. По данным издания Financial Times, страны ЕС договорились о потолке на уровне 60 долларов за баррель. К соглашению удалось прийти после того, как Польша отказалась от своих возражений. Такой же потолок ввели страны большой семерки и Австралия.

Россия собрала более ста танкеров для перевозки нефти в такие страны, как Индия, Китай и Турция. Это позволит перевозить российскую нефть в обход санкций Запада, пишет газета Financial Times.

Власти Японии опасаются контрмер со стороны России после того, как страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщает агентство Kyodo.

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