Москва, 3 декабря, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Попытки атак киевских боевиков на южно-донецком направлении были остановлены российской штурмовой авиацией и артиллерией. Об этом 3 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На южно-донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское Донецкой Народной Республики. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции», — сказал он.

При этом официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что за сутки враг потерял на этом направлении свыше 40 боевиков убитыми и ранеными, а также ВС России уничтожили две БМП и пять автомобилей киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли боеприпасы из схрона в районе поселка Каланчак Херсонской области.