Тегеран, 3 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Совете Безопасности МВД Ирана заявили, что не менее 200 человек погибли в ходе последних беспорядков в стране, сообщает Tasnim News Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По последним данным, в результате беспорядков погибли 200 человек, которых можно разделить на следующие группы: погибшие из числа сотрудников безопасности; погибшие в террористических актах; невинные граждане; участники беспорядков, а также члены вооруженных контрреволюционных и сепаратистских группировок.

Кроме того, государственные, общественные и частные организации понесли более $200 млн ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Ирана Ахмад Вахиди назвал произошедшие в стране беспорядки происками враждебных сил с целью дестабилизации обстановки. Беспорядки в Иране вспыхнули после сообщений о том, что 22-летняя активистка Махса Амини погибла в результате избиения в полицейском участке, куда была доставлена из-за неправильно повязанного хиджаба. По мнению властей, смерть наступила в результате сердечного приступа.

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