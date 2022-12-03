Кишинёв, 3 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Национальный орган по неподкупности (НОП) Молдавии выявил разницу между официальными доходами и фактическими расходами экс-президента страны, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба НОП.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Как сообщили в ведомстве, политик не смог объяснить доходы в размере 1,175 млн (около $60 тыс.) в период с 2017 по 2019 год, когда он был президентом республики.

«Разница между приобретённым имуществом и доходами за 2017 год составила 380 580,63 лея (около $19,5 тыс.), за 2018 год — 435 637,49 лея (около $22,3 тыс.), за 2019 год — 359 236,04 (около $18,4 тыс.) лея», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что МОП будет обращаться в Антикоррупционную прокуратуру Молдавии и суд с требованием конфисковать у Додона «лишние» доходы. Кроме того, ведомство запретило бывшему президенту занимать государственные должности в течении трёх лет.