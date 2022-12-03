Москва, 3 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Энергетических проектов, действительно необходимых Африке, страны Запада не предлагают: всё сводится к «зелёной» повестке, тогда как Африке нужна индустриализация и другие энергетические мощности, заявил 3 декабря российский посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

В опубликованном на сайте журнала «Международная жизнь» видеокомментарии Озерова говорится, что сейчас существует весьма немало предложений Африке со стороны Запада по энергетике. Однако их содержание таково, что речь идёт о так называемом зелёном переходе.

Олег Озеров «Западные страны предлагают прежде всего создание так называемой зелёной генерации: это ветроэнергетика, солнечная энергетика».

Российский дипломат пояснил, что эти инициативы не помогут странам Африки решить их насущных проблем, например, связанных с индустриализацией, ведь «для неё нужны более мощные источники энергии».