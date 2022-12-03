Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Россия намного опережает другие государства в атомной отрасли. Об этом 3 декабря на II конгрессе молодых учёных в Сочи заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

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«У нас есть заделы в сфере атомных знаний, которые нам сегодня дают 10-15-летний запас относительно других стран», ― цитирует ТАСС главу госкорпорации.

Он пояснил, что к этому относятся в том числе атомные станции малой мощности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что используемая Россией технология ядерной энергии является конкурентоспособной по отношению к западным аналогам.