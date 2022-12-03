Москва, 3 декабря, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Новую партию многофункциональных истребителей Су-35С получили Воздушно-космические силы России (ВКС). Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Mil.ru Истребитель Су-35

«Авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре изготовило и передало Минобороны России очередную партию новых самолетов Су-35С», — говорится в сообщении.

Также указывается, что обеспечение потребности Вооружённых сил России в технике и соблюдение сроков её поставок контролируется Координационным советом при правительстве РФ.

Кроме того, отмечается, что многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли все необходимые наземные и летные испытания и прибыли с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ) к месту несения службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря партию модернизированных танков Т-72Б3М получило от научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) государственной корпорации «Ростех») Министерство обороны России.