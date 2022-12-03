Тбилиси, 3 декабря, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за последние три дня сильно ухудшилось. Об этом 3 декабря заявил журналистам его адвокат Шалва Хачапуридзе.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

Юрист считает, что сможет на суде добиться освобождения политика на основании его заболеваний, но дату заседания ещё не назначили.

«Не исключаю, что Саакашвили переведут в другую клинику. Мы хотим за границу, но для этого нужно провести процесс, а до процесса его надо перевести в реанимационное отделение», — сказал Хачапуридзе.

Он также обвинил персонал больницы, где содержат Саакашвили, в том, что они якобы взяли материалы для токсикологической экспертизы по неправильной методике. По словам адвоката, такую методику использовали во времена СССР.

Напомним, о постоянно ухудшающемся состоянии здоровья Саакашвили его адвокаты рассказывают около года. Они постоянно заявляют, что есть риск его смерти. С мая 2022 года экс-президент находится в тбилисской больнице под охраной. В ноябре иностранные эксперты сделали заключение о состоянии здоровья Саакашвили, на основании которого адвокаты будут добиваться освобождения политика.