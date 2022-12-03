Париж, 3 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Исполнительный директор французского национального оператора системы передачи электроэнергии (RTE) Томас Вейренк исключил краткосрочные отключения электроэнергии, несмотря на холод, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Мы не находимся в ситуации краткосрочных отключений. Даже если холодно, даже если температура немного ниже нормы. В течение следующих трех дней сигнал Ecowatt будет зеленым», — заявил 3 декабря Томас Вейренк в эфире BFM TV.

По его словам, до конца зимы необходимо будет «продолжать проявлять бдительность».

«Если мы посмотрим на общую ситуацию, то мы находимся в более благоприятной ситуации, чем та, в которой мы были примерно полгода назад. Наше общество, вероятно, более способно справиться с сокращениями, лучше информированы, чем несколько месяцев назад», — продолжил исполнительный директор RTE.

Особенно Томаса Вейренка порадовало падение потребления электроэнергии во Франции. Глава RTE отметил падение потребления на 6-7%, уточнив, что это «заметно в промышленности, а также в жилом секторе и немного в третичном секторе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оператор системы передачи электроэнергии во Франции (RTE) предупредил о высоком риске возникновения напряжения в электросети в январе 2023 года.

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