Российский разведчик рассказал о танках ВСУ с заваренными люками
Российский разведчик спецназа рассказал, как сдаются заваренные в танках военные ВСУ
Москва, 3 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Танкисты ВСУ, заблокированные в собственных боевых машинах, едут сдаваться медленно, отвернув в сторону орудие и после этого выстукивают изнутри сигнал SOS. Об этом 3 декабря рассказал российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новосёловская Луганской Народной Республики (ЛНР).
Как указал российский разведчик, слова которого приводит РИА Новости, военные Вооружённых сил РФ находили танки ВСУ, где украинские военные были со всех сторон заварены и из них, таким образом, насильно сделали смертников.
«Но они тоже хотят жить. Многие экипажи танков — встречал и фотографии, и видел сам — отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких — три длинных — три коротких, то есть сигнал SOS. Наши техники вытаскивают их оттуда», — сказал он.
При этом разведчик отметил, что, как правило, заваренные в танках военные ВСУ уже не ведут военных действий, понимая, что это фактически верная смерть.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пленные рассказали, что командование ВСУ запрещало своим боевикам общаться с местными жителями на оккупированных киевским террористическим режимом территориях Донецкой Народной Республики (ДНР).