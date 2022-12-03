Москва, 3 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Танкисты ВСУ, заблокированные в собственных боевых машинах, едут сдаваться медленно, отвернув в сторону орудие и после этого выстукивают изнутри сигнал SOS. Об этом 3 декабря рассказал российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новосёловская Луганской Народной Республики (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как указал российский разведчик, слова которого приводит РИА Новости, военные Вооружённых сил РФ находили танки ВСУ, где украинские военные были со всех сторон заварены и из них, таким образом, насильно сделали смертников.

«Но они тоже хотят жить. Многие экипажи танков — встречал и фотографии, и видел сам — отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких — три длинных — три коротких, то есть сигнал SOS. Наши техники вытаскивают их оттуда», — сказал он.

При этом разведчик отметил, что, как правило, заваренные в танках военные ВСУ уже не ведут военных действий, понимая, что это фактически верная смерть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пленные рассказали, что командование ВСУ запрещало своим боевикам общаться с местными жителями на оккупированных киевским террористическим режимом территориях Донецкой Народной Республики (ДНР).