Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 декабря, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В России при государственной поддержке исследований и разработок удалось создать своего рода «оркестр» из различных научно-образовательных инициатив. Об этом 3 декабря заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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По его словам, этот ансамбль позволяет эффективно создавать новые технологии и продукты, необходимые для развития страны.

«Мне больше нравится слово «оркестровка», ― сказал вице-премьер в интервью студии общества «Знание» в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи. ― Очень многое зависит от дирижёра, очень многое зависит и от композитора, который должен партитуру сдать в оркестр».

Чернышенко добавил, что партитура для научно-технологического сектора «написана в стратегии национальной безопасности, в стратегии нашей науки, оркестр собран».

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По его словам, совместно развиваться образованию, науке и высокотехнологичному предпринимательству позволит государственная программа научно-технологического развития, которая объединила «беспрецедентный» объём средств.

Как сообщало ИА REGNUM, Второй конгресс молодых учёных проходит в Парке науки и искусств «Сириус» в Сочи с 1 по 3 декабря. На него прибыли около 3 тыс. участников из более чем 40 стран мира.