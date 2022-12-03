Херсон, 3 декабря, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли боеприпасы из схрона в районе поселка Каланчак Херсонской области. Об этом 3 декабря сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Херсонской области.

Nabokov РГД-5

«Сотрудники полиции при проверке полученной оперативной информации о незаконном хранении оружия и боеприпасов в окрестностях поселка городского типа Каланчак Херсонской области обнаружили тайник ВСУ с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в схроне находились 12 мин ОЗМ-72, 4 артиллерийских снаряда калибра 152 мм, а также граната РГД-5. Все боеприпасы были изъяты.

Как передает ИА REGNUM, ранее Росгвардия сообщила об обнаружении в Мариуполе тайника с боеприпасами.