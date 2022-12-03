Токио, 3 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Япония выразила беспокойство тяжёлым положением Молдавии и поможет республике в области здравоохранения, продовольствия и энергетики. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду на брифинге в ходе рабочего визита в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«В этом году мы получим помощь на покупку противопожарного оборудования — 19 пожарных машин стоимостью €12 млн евро. Ещё €8 млн, предоставленные Японией, пойдут на покупку оборудования для пяти больниц», — сказала Санду.

Она также поблагодарила Японию за многолетнюю поддержку в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. Президент также заявила, что Молдавия заинтересована в сотрудничестве с Японией в области энергетики.

Присутствовавший на брифинге премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что новый пакет поддержки для Молдавии будет предоставлен на сумму 2,9 млрд иен, или $22 млн.