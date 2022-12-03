Москва, 3 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Европе замалчивают сексуальное рабство, в которое попадают многие беженки с Украины. На фоне обвинений российских военнослужащих в сексуальном насилии на Украине, выдвигаемых ранее России, ООН не спешит встать на защиту вынужденных бежать в Европу жительниц «незалежной». Об этом 3 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как отметила Захарова, на днях информацией о том, что «именно беженки-украинки всё чаще становятся жертвами сутенёрства и попадают в сексуальное рабство», поделилось министерство равноправия Швеции. Свои выводы ведомство оформило в официальном заявлении.

«А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме — не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов — оба хуже», — написала в своем телеграм-канале Захарова.

При этом, по словам официального представителя российского МИД, несмотря на регулярные публикации в шведских СМИ репортажей об изнасилованиях, совершенных в отношении украинок, ни от Киева, ни от международных организаций никакой реакции не последовало.

Напомним, ранее Киев обвинил военных России в сексуальных преступлениях на территории Украины, однако привести доказательств совершения этих преступлений не смог. Транслировавшая их уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова была уволена.

На заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, напомнив об этой лжи Денисовой, опроверг обвинения российских военнослужащих в секс-насилии. Он заявил, что «действия российских военных подчинены единым жестким правилам, за попытки насилия в отношении мирного населения предусматривается суровое наказание».