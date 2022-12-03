Киев, 3 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги, который был ранее объявлен на территории нескольких захваченных режимом Киева областей Украины, отменён. Это 3 декабря следует из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Тревога

При этом ранее в ряде районов Сумской области и в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, захваченных режимом Киева, был объявлен режим воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центре Днепропетровска произошёл сильный пожар.