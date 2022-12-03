Луганск, 3 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Населённый пункт Новочервоное Троицкого района Луганской Народной Республики подвергся обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 3 декабря сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

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Уточнятся, что удар ВСУ нанесли ночью удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Зафиксирован обстрел в 03:00 мск по населённому пункту Новочервоное (Троицкий район) с применением РСЗО HIMARS», ― говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Всего по селу были выпущено две ракеты. В результате ранены два сотрудника ГБУ «Доринвест». Также повреждены жилые модули предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 2 декабря российские системы ПВО перехватили в воздухе 13 реактивных снарядов систем реактивного залпового огня «Ураган» и «Ольха». Снаряды были перехвачены в районах населённых пунктов Сватово, Егоровка (ЛНР) и Новоандреевка (ДНР).