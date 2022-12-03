Москва, 3 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью гендиректора Международного театрального фестиваля им. Чехова Валерия Шадрина выразил 3 декабря спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Официальное интернет-представительство президента России Михаил Швыдкой

«Уход Валерия Ивановича Шадрина — колоссальная потеря для русской культуры, — сказал Швыдкой в интервью ТАСС. — В этом нет никакого преувеличения, потому что с его именем связана одна из самых важных и необходимых страниц русской культуры последних 30 лет».

Он добавил, что Шадрин был очень скромным человеком, никогда не кичившимся своими заслугами.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Валерий Шадрин скончался 3 декабря в возрасте 83 лет. Он умер в клинике после продолжительной болезни.

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