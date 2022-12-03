Киев, 3 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В помещениях Киевской городской администрации украинским государственным бюро расследований (ГБР) проведены обыски и изъяты документы. Об этом 3 декабря сообщает ведомство в своём телеграм-канале.

Цитата из х/ф «Дело гастронома №1». Реж. Сергей Ашкенази. 2011. Россия Обыск

«Сотрудники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской администрации в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе обыска было проведено изъятие документов о проведении конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий договора между киевской администрацией и одним из предприятий города.

Кроме того, уточняется, что, по информации украинского ведомства, в 2015 году одно из киевских предприятий заключило с администрацией города соглашение о строительстве спортивных объектов, которое до сих пор выполнено только лишь на треть и в рамках которого выявлены факты нецелевого использования территории парка.

При этом указывается, что ГБР проверит причастность должностных лиц к причинам невыполнения предприятием условий договора в течении последних семи лет.

«Уголовное дело открыто по статье злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что неизвестные отправили «окровавленные посылки» в посольства Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии.