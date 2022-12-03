Джакарта, 3 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов острова Ява в Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

В сейсмологическом центре 3 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 у побережья Явы. Эпицентр землетрясения находился в 49 км от города Пасех с населением около 126 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 118 км.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, угроза цунами отсутствует. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит. В результате землетрясения магнитудой 5,6, которое произошло в Индонезии 21 ноября 2022 года, погибли более 300 человек.