Белград, 3 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи поздравила национальную сборную Швейцарии по футболу с победой над командой Сербии в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре.

(сс) SebStanbury Джердан Шакири

«Молодцы, албанцы», — написала Османи в своих социальных сетях, опубликовав при этом фотографию хавбеком сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири со сложенными в виде двуглавого орла ладонями (жест, символизирующий албанского орла).

Матч между сборными Сербии и Швейцарии проходил 2 декабря в Рас-Абу-Абуде на «Стадионе 974». Игра завершилась со счетом 3:2, а забитыми мячами отметились Джердан Шакири (20’ Джибриль Соу), Брель Эмболо (44’ Сильван Видмер), Ремо Фройлер (48’ Рубен Варгас), Александар Митрович (26’ Душан Тадич) и Душан Влахович (35’).

По итогам трех туров группового этапа сборная Сербии, набрав лишь одно очко, заняла последнее место в турнирной таблице. Команда Швейцарии, одержав две победы, с шестью очками вышла в плей-офф мундиаля со второй строчки.

Ранее сообщалось, что сборная Германии из-за поражения команды Испании от Японии покинула чемпионат мира, не пройдя групповую стадию.