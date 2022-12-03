Москва, 3 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Разработка новой орбитальной космической станции ведется в обязательном порядке с учетом мнения космонавтов. Первый модуль станции должен появиться в 2025 году. В его создании космонавты принимают активное участие. Об этом 3 декабря сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в ходе конгресса молодых учёных во время сеанса связи с МКС.

МКС

«Мы также участвуем в разработке предложений, которые надо воплотить в жизнь на станции», — заявил космонавт.

Как отметил Прокопьев, ему бы очень хотелось «прилететь на станцию и работать на ней».

Как сообщало ИА REGNUM, первый модуль новой российской орбитальной станции был представлен в апреле 2021 года. Это научно-энергетический блок, разработанный специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия». Как отметили в Роскосмосе, основным отличием новой российской станции от международной космической станции (МКС) станет другое наклонение орбиты, которое позволит обеспечить полный обзор территории России.