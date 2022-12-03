Днепропетровск, Украина, 3 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В центре захваченного террористическим режимом Киева Днепропетровска произошёл сильный пожар. Об этом 3 декабря сообщает прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

На выложенных в телеграм-канале фотографиях и видеозаписях запечатлён густой чёрный дым, который поднимается с места пожара в центре Днепропетровска.

При этом утверждается, что по городу не производилось ракетных ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ряде районов Сумской области и в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, захваченных режимом Киева, объявлен режим воздушной тревоги.