Кишинёв, 3 декабря, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Запасы природного газа, которые есть у Молдавии, позволяют стране продержаться два месяца при условии прекращения всех поставок голубого топлива. Об этом, как передаёт 3 декабря Radio Moldova, сообщила журналистам премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

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«У нас уже есть запасы на 230 миллионов [кубометров газа], что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объём будет перекрыт завтра», — сказала глава правительства.

Она отметила, что в Молдавии нет газохранилищ, поэтому запасы хранятся на территории Молдавии и Украины. Гаврилица также поблагодарила граждан за сокращение расхода газа.

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы. В сентябре 2022 года она выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров топлива, в октябре снизилась до $1031 в связи с переходом на «зимнюю» формулу расчёта. В ноябре за 1 тыс. кубометров газа Молдавия платила $821, в декабре цена снизилась до $785.