Сочи, Краснодарский край, 3 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Российская наука сориентирована на поддержку военных для успешного завершения специальной военной операции России на Украине. Об этом 3 декабря заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в интервью студии общества «Знание» в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

По его словам, наука сейчас сориентирована на достижение технологического суверенитета и поддержку Министерства обороны и силовых ведомств для успешного завершения специальной военной операции.

Напомним, конгресс молодых ученых проходит в парке науки и искусств «Сириус» в Сочи 1–3 декабря 2022 года. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2022–2023 годы объявлены в стране Десятилетием науки и технологий.

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