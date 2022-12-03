Сочи, Краснодарский край, 3 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Российские учёные продолжают сотрудничество с коллегами из других стран, заявил 3 декабря помощник президента РФ Андрей Фурсенко на II Конгрессе молодых учёных.

Анна Алябьева, ИА REGNUM Помощник президента РФ Андрей Фурсенко

«Связи с учёными не рвутся, — сказал Фурсенко. — Мы перешли на тот уровень, который даже более эффективен, когда учёный общается с учёным».

Он отметил, что в 2022 году конгресс молодых учёных проходил с участием гостей из других стран. Учёным не хочется терять связей.

Напомним, в России конгресс молодых учёных проводится ежегодно начиная с прошлого года. В этот раз он проходит 1–3 декабря на территории Парка науки и искусства «Сириус» в Сочи.