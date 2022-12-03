Донецк, 3 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на совещании с руководителями местных администраций раскритиковал глав нескольких районов ДНР за недостаточно оперативную работу. Видеозапись совещания была опубликована 3 декабря в Telegram-канале Пушилина.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Остается проблема прорывов и гидроударов на коммуникациях. Важна работа аварийных бригад, а они не созданы в ряде населенных пунктов, в частности в городах Дебальцево, Шахтерск, Макеев, Амвросиевка и в Новоазовском районе», — заявил врио главы ДНР.

Также Денис Пушилин добавил, что администрациям городов и районов были выделены все необходимые средства для ремонта частных жилых домов, и потребовал, чтобы все документы на их приобретение были оформлены в ближайшие несколько дней.

Ранее главнокомандующий ВС ДНР заявлял, что удары ВСУ по центру города Донецка не имели военной целесообразности.