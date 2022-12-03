Москва, 3 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Памятка в помощь медработникам по диагностике острых респираторных вирусных инфекций создана Минздравом РФ, сообщает российское ведомство 3 декабря.

Степан Федотов. Врачи

Отмечается, что в этой памятке среди прочего определены группы риска тяжёлого течения острых респираторных заболеваний, включая ковид и грипп.

«Алгоритм действий разработан для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому», — говорится в сообщении.