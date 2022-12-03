Вашингтон, 3 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В США испугались сбоев в торговле нефтью после введения потолка цен на российскую нефть, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным журналистов, администрация президента США Джо Байдена пытается заверить участников нефтяного рынка в том, что потолок цен на нефть из России в размере $60 за баррель не приведёт к перебоям в поставках. Однако эксперты опасаются, что ограничения ударят по ценообразованию.

Партнер Gibson, Dunn and Crutcher Адам Смит заявил, что одной из потенциальных проблем будет чрезмерное соблюдение требований, когда посредники решат, что риск слишком велик, и не примут участия.

Хантер Корнфайнд, аналитик нефтяного рынка в Rapidan Energy Group, считает, что из-за скорой активации ограничений G7 многие игроки на время могут прекратить какие-либо действия, чтобы проанализировать риски и понять, чем обернутся западные санкции.

Напомним, ранее страны «Большой семерки» и Австралия договорились ввести потолок на покупку нефти из России на уровне $60 за баррель. Соглашение вступит в силу 5 декабря, но решение по потолку цен на российские нефтепродукты начнет действовать с 5 февраля 2023 года.