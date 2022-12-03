Кишинёв, 3 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Молдавская энергетическая компания «Энергоком» впервые получила природный газ через Трансбалканский газопровод. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба предприятия.

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«Для диверсификации поставок натурального газа и обеспечения энергетической безопасности страны «Энергоком» закупил газ в Средиземноморье, чтобы протестировать возможность реверса», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ранее данный газопровод использовали только для прокачки газа с севера на юг. В рамках теста было закачано 4,3 млн кубометров.

Напомним, с октября Газпром ограничил поставки газа Молдавии и Приднестровью на уровне 5,7 млн кубометров в сутки из-за того, что Киев заблокировал одну из веток украинской газотранспортной системы. В ноябре дефицит газа в Молдавии составил 50%, власти ищут альтернативные варианты приобретения топлива.