Токио, 3 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Первая конференция международной группы за мир без ядерного оружия с участием России пройдет в Хиросиме с 10 по 11 декабря. Об этом 3 декабря сообщили в министерстве иностранных дел Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о создании IGEP в качестве форума, на котором участники как из ядерных, так и неядерных государств будут обмениваться мыслями и идеями о конкретному пути к миру без ядерного оружия», — говорится в сообщении государственного департамента.

Отмечается, что Россию на конференции представит директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. Первая встреча международной группы пройдет в Хиросиме 10–11 декабря.

Ранее ИА REGNUM, передавая информацию Международного агентства по атомной энергии, сообщало о продолжении инспекции МАГАТЭ Ровенской и Хмельницкой АЭС на следующей неделе.