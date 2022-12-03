Киев, 3 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В ряде районов Сумской области и в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, захваченных режимом Киева, объявлен режим воздушной тревоги. Это 3 декабря следует из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Тревога

Также воздушная тревога объявлена на захваченной боевиками ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР).

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