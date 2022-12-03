Таллин, 3 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Партию реактивных систем залпового огня HIMARS закупят эстонцы в США, сообщили 3 декабря в минобороны Эстонии. Первые поставки ожидаются в 2024 г.

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

Отмечается, что накануне, 2 декабря, глава эстонского центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности соответствующий контракт.

«Общая стоимость контракта составляет более $200 млн», — сообщили в эстонском оборонном ведомстве, напомнив, что РСЗО изготовит компания Lockheed Martin.

Для Эстонии, заявил главы отдела вооружений вышеуказанного эстонского центра Рамиль Липп, это крупнейший проект по закупке оружия. Кроме HIMARS эстонцы приобретают в рамках контракта ракеты, дальность действия которых составляет 70—300 км.