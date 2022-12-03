Москва, 3 декабря, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В России выпустили почтовые марки, посвященные участникам СВО, удостоенным за свои подвиги звания Героя России. Церемония представления марок и их гашения состоится 9 декабря в Музее Победы на Поклонной горе в ходе форума «Школа героев».

Mil.ru Звезда Героя России

«В рамках форума будут презентованы десять почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции» и состоится церемония гашения почтовой марки, посвященной медали «Золотая звезда», — сообщили в Министерстве просвещения РФ.

В ходе форума также ряду школ будут присвоены имена Героев России, погибших при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации.

Напомним, инициатива выпуска серии почтовых марок, посвященных Героям России, удостоенным этого звания посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, принадлежит партии «Единая Россия».

В серию вошли десять почтовых марок, увековечивающих имена героев Минобороны и Росгвардии, удостоенных этого звания посмертно. Выпуск серии приурочен ко Дню Героя России, который отмечается 10 декабря.