Благовещенск, 3 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. На железнодорожной станции Магдагачи в Амурской области в ночь на 3 декабря с рельсов сошёл локомотив с двумя грузовыми вагонами. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗЖД).

пресс-служба РЖД. Поезд сошел с рельсов

«Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не влияет на движение пассажирских поездов», — сообщили в ЗЖД.

По данным пресс-службы, к месту аварии направили восстановительные поезда.

Создан оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий происшествия.