В Амурской области с рельсов сошёл локомотив с вагонами
В Амурской области устраняются последствия схода с рельсов локомотива с вагонами
Благовещенск, 3 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. На железнодорожной станции Магдагачи в Амурской области в ночь на 3 декабря с рельсов сошёл локомотив с двумя грузовыми вагонами. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗЖД).
пресс-служба РЖД.
Поезд сошел с рельсов
«Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не влияет на движение пассажирских поездов», — сообщили в ЗЖД.
По данным пресс-службы, к месту аварии направили восстановительные поезда.
Создан оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий происшествия.