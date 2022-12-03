Москва, 3 декабря, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Алжан Жармухомедов ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба московского баскетбольного клуба ЦСКА.

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«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. ЦСКА выражает глубокие соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы «красно-синих».

За успехи на спортивной арене баскетболист был награжден советским орденом «Знак Почета» (1972) и российским орденом Почета (2006).

Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет ушел из жизни генеральный директор Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова Валерий Шадрин.