Москва, 3 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Комментарии отказалась давать Елена Чупракова, представитель Аллы Пугачёвой, по поводу экскурсии в особняке артистки, сообщают 3 декабря РИА Новости.

Instagram.com alla_pugacheva_forum Лимузин Пугачевой на перроне

«Я не даю никаких комментариев», — заявила Чупракова.

Ранее в интернете появилась информация о том, что в замке Пугачёвой пройдёт экскурсия по цене 10 200 рублей. В рамках этого мероприятие предлагается осмотреть комнаты, гардеробные и клозеты её семьи.

Мероприятие должно было состояться 1 декабря. Упоминалось, что все средства от продажи билетов должны были пойти в благотворительный фонд Елены Зеленской.