Минск, 3 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Белоруссия и Куба должны общими усилиями противодействовать санкциям, приводит заявление председателя палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко агентство БелТА.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Спикер нижней палаты белорусского парламента заявил, что в нынешних непростых условиях нужно усилить взаимную поддержку и давать самый решительный отпор политике односторонних санкций, блокад, направленных против Белоруссии и Кубы.

«Для Минска и Гаваны солидарность и дружба — не пустые слова», — заявил Владимир Андрейченко, высоко оценив уровень взаимной поддержки стран в межпарламентских международных организациях.

По словам главы Совета белорусского парламента Натальи Кочановой, для развития белорусско-кубинских отношений существуют все необходимые предпосылки. С 2016 года работает совместная белорусско-кубинская комиссия в сфере науки и технологий.

Напомним, Владимир Андрейченко встретился с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом, находящимся с визитом в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что общей целью России и Кубы является оказание взаимопомощи, чтобы существующий миропорядок стал более справедливым.

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